(Di venerdì 14 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra di Giorgia Meloni si è precipitato a presentare in Commissione Lavoro un emendamento per bocciare la nostra proposta diche migliorerebbe gli stipendi di quasi 4 milioni di. Unoa giovani, donne e uomini che non arrivano a fine mese. Non hanno fatto ancora nulla, invece, per cancellare la vergognosa decisione dello scorso 5 luglio di ripristinare i vitalizi in Senato”. Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe.“Vi è chiaro?no, vitalizi massimi sì. Noi continueremo a oltranza e senza sconti la nostra battaglia per ilin Aula. Ma continueremo anche la nostra storica battaglia contro i costi della politica – aggiunge -: ...

Conte "Uno schiaffo ai lavoratori il No del Governo al salario minimo ... Italpress

