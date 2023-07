Conservare gli alimenti in dispensa | consigli per gli ambienti di ristorazione

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 14 luglio 2023) Chi ha un’attività disa bene checorrettamente glinon è solo una necessità per rispettare le norme di settore. Usare il giusto packaging alimentare e trovare per cibi e bevande la giusta temperatura e modalità di conservazione è il mezzo per ottenere piatti prelibati. Solo ingredienti conservati correttamente e usati con maestria possono dare vita a un menù che conquisti gli avventori e fidelizzi i clienti. Ladi un ristorante, segreti e trucchetti Non conoscendo il settore, si potrebbe pensare che ladi un ristorante non sia poi così diversa da quella di una casa privata. A distinguerle invece sono moltissimi aspetti che, se non si tengono correttamente in considerazione, possono rovinare la reputazione dell’attività. Chi lavora nella ...