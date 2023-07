(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilcon104 è una misura importante per unche è possibilervi direttamente. Unpuò chiedere unper l’assistenza a un parente malato. Tornare indietro da questa decisione fino ad oggi era complicato, ma grazie alla nuovazione INPS si puòcon una semplice procedure. La richiesta dialpuò essere fatta– ANSA – ilovetrading.itI congedi straordinari per unsono un modo per stare dietro ad un proprio ...

È oggi possibile - attraverso lo stesso servizio con il quale viene effettuata la richiesta - comunicare la rinuncia alper assistere familiari disabili in situazione di gravità riconosciuto dall' articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Come comunicato dall'Inps con il messaggio n. ...... lo è se assunta dallobis, non lo è se assunta dalle altre citate procedure), non ... 2023/24, l'anno di prova poiché, trovandosi in maternità e poi inparentale (qualora vi ...... chiedendo al Provveditore affrontare con un approcciole gravi criticità esistenti ... le ore di lavoro giornaliere; Compressione smisurata del diritto al periodo minimo di(...

Congedo straordinario legge 104, ora è possibile rinunciare: il messaggio dell'Inps Tecnica della Scuola

Quindi, Tizio non può comunque richiedere nell’arco della propria vita più di 2 anni di congedo straordinario, neppure se ha la necessità di assistere più di una persona con grave disabilità. Allo ...L'intervento del deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Finanze in dichiarazione di voto sulla delega fiscale.