Condanne a 17 anni per sequestro di persona nell' Empolese

(Di venerdì 14 luglio 2023)a 17e 4 mesi a Firenze per il rapimento di un imprenditore cinese, che fu preso di forza davanti a un locale di Vinci, picchiato, tenuto segregato alcuni giorni finché non venne ...

a 17e 4 mesi a Firenze per il rapimento di un imprenditore cinese, che fu preso di forza davanti a un locale di Vinci, picchiato, tenuto segregato alcuni giorni finché non venne ...Inoltre, nel corso degli, sono stati emessi ben tre ordini di demolizione che, in realtà, non sono mai stati eseguiti dal Comune, e rigettate tutte le istanze di condono dei ricorrenti. Le pene, ...L'uomo venne rapito davanti a un locale, poi picchiato e tenuto segregato fino al pagamento di un riscatto

Caso Scieri, condanne a 26 e 18 anni per la morte in caserma del ... LA NAZIONE

Titan, su YouTube la ricostruzione dell'implosione in 3D Il verdetto della corte d'assise sulla vicenda che riguarda il parà trovato morto nel 1999 nella caserma Gamerra PISA — Condannati con l'accusa ...Dipendenti del comune e titolari del Procida Yachting Club di Procida condannati dal Tribunale di Napoli al termine di un processo, durato tre anni, riguardante una lottizzazione abusiva su un'area di ...