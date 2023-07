Condannata a 16 anni Barbara Pasetti per l' omicidio di ' Gigi Bici'

È stataal tribunale di Pavia a 16Barbara Pasetti, a processo con rito abbreviato per l'omicidio volontario di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come Gigi Bici, per l'occultamento del ...AGI - Si è chiuso con una condanna a 16di carcere il processo col rito abbreviato a Barbara Pasetti , 45, fisioterapista di Calignano di Cura Carpignano (Pavia), accusata dell'omicidio volontario di Luigi Criscuolo , 60enne conosciuto come ' Gigi Bici ' per il suo negozio di biciclette. Il gup di ...a 1 6con rito abbreviato Barbara Pasetti , a processo per l' omicidio volontario di Luigi Criscuolo , conosciuto a Pavia come 'Gigi Bici'. Pasetti, in lacrime, ha invocato il perdono ...

Investì e uccise Francesco Valdiserri: 24enne condannata a 5 anni di carcere Il Fatto Quotidiano

Morì a 40 anni, schiacciato da una parete crollata in un edificio ... mentre in primo grado era stato condannato a un anno (pena sospesa). I giudici hanno accolto le tesi degli avvocati Sergio e Mario ...Il gup di Pavia ha riconosciuto ai 4 figli e alla convivente, tutti parti civili, un risarcimento provvisionale di 100mila euro ciascuno ...