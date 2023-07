Concorso Politecnico di Milano | 1 Posto da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 14 luglio 2023) Procedura di selezione per la copertura di 1di, a tempo determinato – per il Dipartimento di matematica Si comunica che con d.d. 26 giugno 2023, n. 7039 – codiceprocedura: 2023 RTT DMAT 6 presso questo Ateneo e’ indetta proceduradi selezione a undia tempo determinato (RTT), aisensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 per il settoreconcorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di matematica – settore concorsuale 01/A3 – analisi matematica,probabilita’ e statistica matematica – settore scientifico-disciplinare MAT/05 – analisimatematica Bando diIl bando di selezione e' disponibile sul sito deldi: ...