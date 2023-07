Concorso esterno | Nordio | ' Serve una norma specifica | basta con le sterili polemiche'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Carlo, ministro della Giustizia del governo Meloni, torna sulla riforma che potrebbe cambiare anche il reato diin associazione mafiosa. In un'intervista al Corriere della Sera,...

Carlo Nordio, ministro della Giustizia del governo Meloni, torna sulla riforma che potrebbe cambiare anche il reato diin associazione mafiosa. In un'intervista al Corriere della Sera, Nordio prova a spiegare i motivi della sua proposta. "Tra il 2002 e il 2006 ho presieduto la Commissione per la ...Il ministro della giustizia Nordio parla di 'rimodulare' ilin associazione mafiosa: 'lui parla di una rimodulazione, ma cosa vuol dire Perché cambiare questa cosa Quindi si sono ...Il dispositivo trasmetteva le immagini all'della Motorizzazione a terze persone che ... Biella (4), Novara (1) , Vercelli (1) e Ravenna (1), per i quali i candidati, incon gli ...

Mafia, scontro nel governo. Mantovano sconfessa Nordio sul concorso esterno: «Non sono in discussione modifiche» Open

L’ex senatore indagato nell’inchiesta sui mandanti occulti delle stragi di mafia. La Procura di Firenze: «Gli attentati favorirono l’affermazione di Forza Italia». La difesa: «Tesi del tutto fantasios ...'Mi sento ancora magistrato. Separazione carriere, si va avanti', dice il ministro della Giustizia al Corriere della Sera (ANSA) ...