Con Porta di Roma Live la grande musica dal vivo colora l' estate della prima radio tv della capitale

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) - Dopo il successo di Cristina D'Avena e Gemelli Diversi stasera sul palco e in diretta multicast Federica Carta, Aaron, Valerio Mazzei, Niveo, Giulia Salemi & Peejay, 14 luglio 2023. Il palinsesto estivo disi tinge con le emozioni e il divertimentodalgrazie ad una serie di seratetrasmesse sulle piattaforme del gruppo editoriale capitolino in diretta dal palco esternoGalleria Commerciale "di". Dopo il brillante esordio di venerdì 7 luglio con la partecipazione di Cristina D'Avena e dei Gemelli Diversi che hanno fatto registrare unexploit di pubblico in presenza ...

Aumenta di poco lo spread , che sia +169 punti base,un lieve rialzo di 2 punti base,il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,14%. Tra le principali Borse europee discesa modesta per ...Barbara Damjanovile speranze di una nazione in bilico fra convivenza e discordia al ... Barbara Damjanovi, 22 anni, vive Mostar in Bosnia ed Erzegovina - Avvenire È una social manager,una ...... nel 1997alla Mostra del Cinema di Venezia il cortometraggio a tematica LGBT, Parabéns!. Dopo un paio di mediometraggi, nel 2000 torna alla Mostra di Venezia, questa volta in concorso,l'...

Porta Verde I Giardini di Via Piave: questa settimana si balla con il ... Live Comune di Venezia

Dalla porta fino all'attacco. La Lazio è alla ricerca di rinforzi in ogni reparto, ma nel frattempo Sarri continua a lavorare con la vecchia rosa ad Auronzo di Cadore. Il tecnico da ...Le Giornate degli Autori gli ha affidato di guidare il progetto 27 Times Cinema che vedrà giovani cinefili europei assegnare i premi di quest’anno.