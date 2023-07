Con la social card ‘Dedicata a te’ la destra si impegna a controllare i consumi dei poveri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) di Carmelo Sant’Angelo Pane, pasta, carne, pescato fresco, ma non pesce surgelato. Caffè, tè, camomilla, ma non tisane. Miele, ma non marmellate. Zucchero, ma non sale. Aceto di vino, ma non vino. “Madamina, il catalogo è questo” che in Italia fa 382,50 euro, cioè l’importo, una tantum, della carta “Dedicata a te”. A beneficiarne saranno i nuclei con tre o più componenti, ma non ragazze madri, persone vedove, divorziate, senza figli. Ma l’elenco delle esclusioni non si ferma qui. Non potranno beneficiare di questa bella sommetta, pari a 1,04 euro al giorno (da dividere per tre) per un anno, i percettori di: reddito di cittadinanza, sussidio di disoccupazione, reddito d’inclusione, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione ecc. Risorse che saranno erogate con una carta prepagata, che consentirà un doppio controllo: ex ante, ...