Con la fine del Reddito di cittadinanza a rischio anche l’assegno unico | chi può perderlo e come fare per evitarlo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Assegnoper i beneficiari deldi. L’arrivo deldi inclusione, che sostituirà la misura finora in vigore per le famiglie con redditi più bassi e in difficoltà economica, complica le carte in tavola per la richiesta del sostegno per chi ha figli. Finora i beneficiari deldihanno ricevutoin automatico, senza doverdomanda. Ma ora che ilnon esisterà più le regole saranno diverse,specificato dall’Inps con un messaggio. Il messaggio dell’Inps sudie assegnoevitare di perdere la ...