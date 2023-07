Con Frattesi e Thuram | la nuova Inter così in campo

(Di venerdì 14 luglio 2023) In attesa di capire come si completerà il mercato nerazzurro, nbsp; questo ad oggi è l'undici probabile di ...

In attesa di capire come si completerà il mercato nerazzurro, nbsp; questo ad oggi è l'undici probabile di ...... che hanno già salutato diversi volti rispetto al passato, altri si preparano a salutarne, ma ovviamente Marotta non stale mani in mano. Già acquistati Marcus Thuram e Davidee non ...... giocherebbe così: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu,, ... I brianzoli confermano la linea verde e pescano il trequartista argentinoun prestito secco. La Milano ...

Con Frattesi l'Inter ha il centrocampo più forte d'Italia Goal.com

La cessione di Onana fa da detonatore per il mercato dell'Inter che avrebbe bisogno di sei pedine per completare l'organico: piace Samardzic ...Sassuolo chiama, Frosinone risponde. E viceversa. Le due società, l'ultima delle quali reduce dal ritorno in massima serie, hanno dato vita a un vivace scambi ...