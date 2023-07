Ora tutti remano nella stessa direzione edifficilissimo mandare avanti le produzioni, ... negli Usa nomiJennifer Lawrence hanno immediatamente aderito allo sciopero. Mentre altri,...Fremantle annuncia la promozione di Roberta ZamboniGlobal Head of Branded Content Sponsorship. Roberta ha iniziato la sua carriera in McCann Erickson, per poi passare in Microsoft Advertising e, successivamente, in Starcom Mediavest, parte di ...... comunque, l'obiettivo della Juve rimane quello di riuscire a strappare un accordo importante con un brand che possa arrivare dall'esterno, vale a dire da aziende non riconducibili ad Exornel ...

Come si diventa unicorno: le 5 T che cercano i venture capitalist la Repubblica

A Couthures, vicino a Bordeaux, lo scrittore parlerà del rapporto tra i media e il governo Meloni e della copertura giornalistica della crisi dei migranti ...Il Forum ha deciso di compiere questo passo sottoponendosi ai vari adempimenti previsti dalla riforma, pur non avendo questo vincolo di legge, in quanto già riconosciuto quale principale ente di rappr ...