Come mi sto facendo del male | Francesca Fialdini in lacrime | drammatica rivelazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) "Conservo i miei vecchi cellulari, so che foto e video da quegli apparecchi forse non li recupererò più e so anche che in questo modo mi faccio del, perchè i cellulari rilasciano sostanze nocive":lo ha rivelato al settimanale Mio, parlando del docufilm "Materia Viva", nel quale c'è anche lei. "I telefoni hanno per noi un valore affettivo perchè dentro ci sono foto e video della nostra vita. Abbiamo regalato la nostra memoria visiva e sentimentale ai cellulari", ha poi aggiunto la conduttrice di Da noi a ruota libera. Invece sull'intelligenza artificiale, destinata a cambiare totalmente le nostre vite, laha detto di non essere proprio tranquilla: "Sono preoccupata per i tanti posti di lavoro che mancheranno. Dicono che se ne creeranno di nuovi, ma le competenze per occupare ...