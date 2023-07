Come difendersi dall' odioso insetto

Leggi su iodonna

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le zanzare stanno aumentando. Non è solo un’impressione ma un dato di fatto.ha riportato l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) che ha evidenziato la sempre più estesa circolazione delle specie Aedes albopictus e Aedes aegypti, vettori per la trasmissione di alcuni virus fra cui quello della chikungunya, della dengue, della febbre gialla, della zika e del West Nile. E purtroppo nel 2022 l’Italia era in testa con 723 casi di infezioni del West Nile.però dal molestoè possibile. Zanzare alla larga: i cibi e i rimedi che funzionano guarda le foto ...