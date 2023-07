Come congelare le melanzane e l’errore da non fare mai quando sono crude

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 luglio 2023) Leun ottimo contorno, ma anche l’ingrediente principe di molte ricette tradizionali,la celebre (e squisita) parmigiana. Tipica della stagione estiva, questa verdura vanta notevoli proprietà nutrizionali ed è per questo che non dovrebbe mai mancare sulla nostra tavola. Oggigiorno è possibile trovare lein commercio praticamente in ogni periodo dell’anno, quindi molte persone preferiscono acquistarle fresche di volta in volta. Ma può capitare di averne bisogno all’improvviso per una ricetta che non avevate preventivato di: meglio dunque averne un po’ nel freezer, così da non dover correre al supermercato.si congelano le? Scopriamo tutti i segreti per conservarle a lungo. I trucchi perle ...