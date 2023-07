(Di venerdì 14 luglio 2023) La turista minorenne è in vacanza con la famiglia nella Capitale E’ stata sorpresa da una guida turistica italiana are l’iniziale del suosu un basamento dele, allertata la vigilanza del Parco Archeologico del, sono stati chiamati i carabinieri. Protagonista una turistadi 17 anni che è stataa Roma. La minorenne, che è in vacanza con la famiglia nella Capitale, dovrà rispondere di deturpamento e deterioramento dei Beni culturali, divieto di imbrattare, disegnare,re o compromettere il patrimonio artistico, storico e monumentale della città. Si tratta del secondo atto di vandalismo alin poche settimane dopo quello del turista inglese immortalato in un video mentre ...

Colosseo, 17enne svizzera incide nome: denunciata Adnkronos

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – E' stata sorpresa da una guida turistica italiana a incidere l'iniziale del suo nome su un basamento del Colosseo e, allertata la vigilanza del Parco Archeologico del Colos ...