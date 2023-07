Colosseo | 17enne svizzera incide le sue iniziali | denunciata

E' stata sorpresa da una guida turistica italiana a incidere l'iniziale del suo nome su un basamento dele, allertata la vigilanza del Parco Archeologico del, sono stati chiamati i carabinieri. Protagonista una turista svizzera di 17 anni che è stata denunciata a Roma. La minorenne, che è in vacanza con la famiglia nella Capitale, dovrà ...... fiaccolata e fiori per Michelle Causo Monumenti rovinati in Italia Statue rotte e sfregi sulle mura del, a Roma OMICIDIO DI PRIMAVALLE Fotogallery - Michelle Causo, lauccisa a Roma ......- Scheletro di una donna trovato in un parco a Roma Monumenti rovinati in Italia Statue rotte e sfregi sulle mura del, a Roma OMICIDIO DI PRIMAVALLE Fotogallery - Michelle Causo, la...

Colosseo, 17enne svizzera incide nome: denunciata Adnkronos

A vederla mentre incideva il suo nome sul basamento dell’Anfiteatro Flavio è stata una guida turistica, che ha allertato la vigilanza del Parco archeologico del Colosseo. A sua volta, questa ha ...È stata sorpresa da una guida turistica italiana a incidere l'iniziale del suo nome su un basamento del Colosseo e, allertata la vigilanza del Parco Archeologico del Colosseo, sono stati chiamati i ...