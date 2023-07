CM com – VXL | il dubbio di un blogger | ‘Vale la pena sacrificare Onana per Lukaku?’ | Mercato

(Di venerdì 14 luglio 2023) 2023-07-14 18:06:00 Calcio.com riporta quanto segue: L’Inter sembra sempre più intenzionata a cedere(vicino al Manchester United), non solo per realizzare una gran plusvalenza, ma anche per avere a disposizione un buon capitale da reinvestire per l’acquisto di Romelu Lukaku. IlMichele Portoghese ne parla nel seguente articolo: https://vivoperlei.calcio.com/articolo/102120 VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calcio.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i ...

...sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.......sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato....... si è fatto promettere che l'avrei pubblicata su. Così, ecco un breve bilancio del calcio di ...'è possibile' Papà : 'E' mancata una componente non trascurabile nello sport : la fortuna appena ...

VXL, il dubbio di un blogger: 'Vale la pena sacrificare Onana per ... Calciomercato.com

L'Inter sembra sempre più intenzionata a cedere Onana (vicino al Manchester United), non solo per realizzare una gran plusvalenza, ma anche per avere a disposizione un buon capitale da reinvestire per ...La Serie A sta diventando sempre più un supermarket per i campionati esteri, specialmente per la Premier e per la Saudi Pro League. Con la fuga di talenti dal nostro campionato, il livello si abbasser ...