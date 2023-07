Claudio Bisio | «Quando i miei si separarono ero come un bambino ventenne Ho rallentato il ritmo | anche per la protesi all’anca»

(Di venerdì 14 luglio 2023) A 66 anni, l’attore debuttaregista del film «L’ultima volta che siamo stati bambini», ambientato durante la Shoah. Nella trama Riccardo «rubato dai tedeschi e i tre amici che partono da Roma per cercarlo. «Ho una foto scattata a Kiev: bambini con fucili di legno alle finestre. Purtroppo il film è attualeper questo»

Ha parlato della terza fase della sua vita, meno frenetica di prima ha debuttato alla regia. Ad ottobre uscirà in sala "L'ultima volta che siamo stati bambini" , pellicola ambientata durante la Shoah. Il 66enne ha parlato con il Corriere della Sera di ... Parlando con 7 del Corriere (14.07), l'attore presenta "L'ultima volta che siamo stati bambini", il suo film sulla Shoah di prossima uscita. "Un comico di Zelig che fa un film sulla ...

Claudio Bisio: «Quando i miei si separarono ero come un bambino ventenne. Ho rallentato il ritmo, anche per... Sette del Corriere della Sera

Si racconta a 360° Claudio Bisio tra famiglia, lavoro e qualche acciacco. Il comico, conduttore e attore sempre senza peli sulla lingua.Claudio Bisio è nella terza fase della sua vita. Che è iniziata con il debutto alla regia grazie al film “L’ultima volta che siamo stati bambini”, ambientato durante la Shoah e nei cinema da ottobre ...