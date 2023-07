Claudia Gerini al Gf Vip? La sua risposta | «Sono lusingata | ci penserò Ma non posso stare lontana dalle mie figlie»

" Anna Rosenberg ", che ha visto come protagonistae coprotagonisti Christophe Favre e Pasquale Greco, è frutto di una coproduzione italo - francese tra Nymphéa Productions, Michaël ...Ornella Muti al GF Vip La sua replica Dopo la smentita da parte di, arriva adesso anche quella da parte di Ornella Muti, che ha scelto l' AdnKronos per fare chiarezza rispetto all'...GFVip, la figlia di un'ex gieffina avrebbe sostenuto il provino per la nuova edizione! Tra i diversi nomi che in questi giorni circolano ci sono quelli die Ornella Muti tra le attrici,...

Claudia Gerini: Io al GF Vip 8 Lusingata che si sia pensato a me, ma sono impegnata Fanpage.it

I giochi e le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 2023 continuano: secondo Dagospia, una candidata eccellente avrebbe detto ...Ornella Muti è apparsa indignata per essere stata accostata ad una possibile partecipazione alla prossima edizione del Gf Vip 8.