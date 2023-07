Anche il capo di Mediaset , Pier Silvio , ha voluto proporre alcuni nomi, tra cui quello di Ornella Muti e. Mentre la prima ha già dichiarato di non voler partecipare al programma ..." Anna Rosenberg ", che ha visto come protagonistae coprotagonisti Christophe Favre e Pasquale Greco, è frutto di una coproduzione italo - francese tra Nymphéa Productions, Michaël ...Ornella Muti al GF Vip La sua replica Dopo la smentita da parte di, arriva adesso anche quella da parte di Ornella Muti, che ha scelto l' AdnKronos per fare chiarezza rispetto all'...

Claudia Gerini al Gf Vip La sua risposta: «Sono lusingata, ci penserò. Ma non posso stare lontana dalle mie figlie» leggo.it

Un altro no incassato dal Gf Vip. A declinare l’invito ad attraversare la porta rossa per entrare nella casa di Cinecittà ed essere spiata per settimane in compagnia di altri personaggi più o meno ...Il cast della nuova edizione del Grande Fratello si sta formando, pian piano e, nonostante una prima bocciatura della lista dei papabili concorrenti, consegnata da Alfonso Signorini e ...