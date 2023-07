Classifica Tour de France 2023 | Pogacar e Vingegaard divisi da 9 secondi Ciccone fuori dalla top40

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) La tredicesima tappa deldenon ha deluso le aspettative e ha regalato grandissimo spettacolo lungo la salita conclusiva. Il mitico Grand Colombier (17,8 km al 7% di pendenza media, con gli ultimi 3,4 km al 9,2%) si è rivelato estremamente impegnativo per i ciclisti, i quali si sono fronteggiati a viso aperto nella prima giornata del trittico alpino (anche se oggi si era formalmente sul Massiccio del Giura). L’attesa era tutta per il roboante duello tra Tadeje Jonas: il danese aveva vinto il primo atto sui Pirenei, poi il balcanico si era riscattato nei due successivi testa a testa. Il quarto confronto a viso aperto tra i due grandi favoriti per la conquista della Grande Boucle si è concluso in favore del balcanico. La UAE Emirates ha impostato un ritmo indiavolato ...