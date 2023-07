Classifica Tour de France 2023 | 13ma tappa | Pogacar guadagna 8” su Vingaard | duello per la maglia gialla

(Di venerdì 14 luglio 2023) La tredicesimadeldenon ha deluso le aspettative e ha regalato grandissimo spettacolo lungo la salita conclusiva. Il mitico Grand Colombier (17,8 km al 7% di pendenza media, con gli ultimi 3,4 km al 9,2%) si è rivelato estremamente impegnativo per i ciclisti, i quali si sono fronteggiati a viso aperto nella prima giornata del trittico alpino (anche se oggi si era formalmente sul Massiccio del Giura). L’attesa era tutta per il roboantetra Tadeje Jonas Vingegaard: il danese aveva vinto il primo atto sui Pirenei, poi il balcanico si era riscattato nei due successivi testa a testa. Il quarto confronto a viso aperto tra i due grandi favoriti per la conquista della Grande Boucle si è concluso in favore del balcanico. La UAE Emirates ha impostato un ...

Michal Kwiatkowski vince sul Grand Colombier la tredicesima tappa del. Il polacco della Ineos Grenadiers partecipa alla fuga di giornata dall'inizio e sferra l'attacco decisivo sulla salita finale a 11 chilometri dal traguardo. Alle sue spalle la bagarre tra i big ...18 dellamondiale e ha vinto 3 titoli Atp in singolare durante la sua carriera, ... ' È stata una delle mie migliori partite, se non la migliore del. È stata una delle poche partite in ...1 dellaBillboard 200 negli Stati Uniti e in 19 Paesi del mondo. Ventenne e nativa di ... Ancora una volta, come durante tutto il pressche sta girando il mondo, Robbie ha reso omaggio ...

Tour de France: la classifica di tappa, la generale e le classifiche speciali Sky Sport

Michal Kwiatkowski ha vinto la 13ª tappa del Tour de France, Vingegaard è riuscito a conservare la maglia gialla per pochi secondi su Pogacar ...Fu l'iniziativa di un giornale, nato per le conseguenze indirette dell'Affaire Dreyfus, che 120 anni fa aveva bisogno di una corsa per vendere più copie ...