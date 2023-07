Città nella roccia | le più impressionanti del mondo

(Di venerdì 14 luglio 2023) PETRA, Giordania - Chiamata 'rosa' per l'incantevole colorazione delle rocce nelle quali è edificata, la capitale dell'antico regno dei Nabatei è un vero e proprio centro scavato nel fianco del ...

notte tra 6 e 7 luglio del '45, a guerra conclusa, un gruppo di partigiani di stanza a Schio ... Ma in tutti questi giorni il clima inè stato piuttosto teso. Venerdì sera i familiari delle ...VARDZIA, Georgia - Un'antica- monastero che un tempo aveva dimensioni molto ampie con circa seimila celle. La scelta di scavarla interamenteroccia aveva scopo difensivo, per nasconderla ......locale è stata costretta a seppellirefossa comune i corpi, compresi quelli di donne e bambini " hanno confermato gli operatori umanitari in loco ". La sepoltura, alla periferia della, è ...