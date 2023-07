Cinema | regista ' Mission | Impossible 7' | ' ho pensato di ringiovanire Cruise | ma ho desistito' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - '- Dead Reckoning Part One', il settimo episodio della saga, ha quasi seguito le orme di 'Indiana Jones e il quadrante del destino' nelil suo iconico attore protagonista. Durante una recente intervista, come riporta il sito americano di The Hollywood Reporter, ilChristopher McQuarrie ha rivelato che il team creativo del film ha esaminato l'utilizzo della tecnologia su Tomper una delle scene di apertura del film. "In origine, c'era un'intera sequenza all'inizio del film che avrebbe avuto luogo nel 1989", ha spiegato. "Ne abbiamo parlato come un'apertura 'fredda', ne abbiamo parlato come flashback nel film, e abbiamo esaminato anche il de-invecchiamento". Ma alla fine, McQuarrie ha deciso di non usarla per una specifica ...