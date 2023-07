Ciclismo su pista | Europei juniores under 23 2023 | show azzurro con il quartetto e Luca Giaimi | trionfi anche nello sprint

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un’edizione continentale devastante: l’Italia delsuha uno dei vivai più floridi in tutto il mondo. Strepitosi gli azzurri in quel di Anadia neglied23: prime tre giornate veramente eccezionali, con medaglie che arrivano a ripetizione. A prendersi la scena è soprattutto. L’trova una doppietta d’oro: prima con ilva a prendersi il titolo assieme a Juan David Sierra, Renato Favero, Matteo Fiorin ed Etienne Grimod, timbrando un mostruoso record del mondo in 3:53.980 (risultato che spaventerebbei senior), poi nell’individuale si ripete e trova il trionfo con record iridato in 3:08.485 sui 3km. Eccezionali ...