Christian Vieri | «Piacere | sono Bobo»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Questa intervista aè stata realizzata nel 2015 in occasione dell'uscita dell'autobiografia dell'ex bomber che ha appena compiuto 50 anni

Perchédetto Bobo, cinquant'anni che ha riempito di tutto li ha veramente vissuti alla sua manier a: espansivo e generoso con gli amici, trascinatore con i compagni di squadra, schivo ...... in tanti sul bomber bianconero - Sinner vola in semifinale a Wimbledon - Caster Semenya, ricorso accolto dalla corte sui diritti umani - Auguri Bobo, i 50 anni di- Banchero con team ...AGI - Le ernie sul collo, un ginocchio che scricchiola, il dolore cronico alla spalla. Anche i miti invecchiano, e ora tocca a, il Bobo nazionale da 49 presenze e 23 reti in nazionale (272 quelle in carriera) che dall'anno scorso fa parte, doverosamente, della Hall of fame dell'Inter, la squadra cui è rimasto ...

Christian Vieri: «Costanza Caracciolo mi ha cambiato la vita. A 50 anni sono innamorato pazzo delle mie figlie ilmessaggero.it

Tre giorni di divertimento, dal 21 al 23 luglio, sul Belvedere delle Maschere . E sabato al Principino la cena charity: all’asta cimeli dei campioni e opere d’arte.Christian Vieri ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, entrambi protagonisti della storia della Sampdoria: le parole Christian Vieri ha ricordato Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, ...