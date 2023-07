Chissà cosa avrebbe detto David Foster Wallace di tutti questi pugnetti nel tennis

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI -di questa epidemia diche ha contagiato ilmondiale, questo coronavirus dell'autoincitamento che rende certe partite più ridicole che combattute. Il pugnetto – per chi non è del ramo – è quel gesto con cui iti esultano dopo aver vinto un ‘quindici'. Spesso anche il primo quindici: primo punto del match - pronti, via - egià stringono il pugnetto rivolti all'immancabile ‘angolo' dove stazionano coach, vice-coach, preparatore atletico, mental coach, nutrizionista. Anche il numero 150 del mondo si porta in tribuna un esercito di allenatori, che hanno come fondamentale compito quello di rispondere al pugnetto con un altro ...

AGI -avrebbe detto David Foster Wallace di questa epidemia di pugnetti che ha contagiato il tennis mondiale , questo coronavirus dell'autoincitamento che rende certe partite più ridicole che ...ha detto Ha dapprima rivelato che almeno per quest'anno non sarà sicuramente nel talent della ... non ha potuto certo nascondere che questo è uno dei suoi più grandi sogni nel cassetto: E...... per Carolyn Smith il cancro non è un lontano ricordo, bensì una battaglia ancor [...] Non è una cattiva persona, macome si sarebbe sentito se avessero detto la stessaa sua figlia. Ci ...