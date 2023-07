Chiariello | “Su Melluso gira una bugia enorme quanto una casa”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 luglio 2023) Umberto, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha parlato della scelta di De Laurentiis di affidare il ruolo di direttore sportivo a Mauro Meluso. CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha recentemente nominato Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo, una mossa che ha sorpreso molti. Umberto, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha discusso questa decisione durante un’intervista con Radio Napoli Centrale. “Chiunque adesso azzardi giudizi o pareri su Mauro Meluso mente per la gola,” ha detto. “La scelta del DS è stata spiazzante e riguarda anche una persona che è ferma da 2 anni. Non conosco, e lo approfondiremo, il motivo per cui ha rescisso il contratto e si è fermato.”ha sottolineato che il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha un approccio unico nella scelta dei ...