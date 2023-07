Chiara | Francesca e Valentina Ferragni unite nel segno della griffe

(Di venerdì 14 luglio 2023) Finalmente insieme e di raso vestite,si sono ritrovate a Mykonos per festeggiare l'addio al nubilato dipronta (a settembre) ad andare all'altare con Riccardo Nicoletti. La sorrellanza si vede anche dal look

Fotogallery - Ilary Blasi in Brasile, mamma che bikini hot! GUARDA LE FOTO Fotogallery - Alessia Marcuzzi a Formentera con paolo Calabresi Marconi IL BACHELORETTE DIFotogallery -Ferragni all'addio al nubilato della sorella, guarda chi c'era a Mykonos MAMMA AD AGOSTO Fotogallery - Natalia Paragoni, gravidanza social IN SICILIA Fotogallery - ...Quella diD'Angelo - Valente , direttrice marketing della nuova divisione Henkel Consumer ... "Ho sempre avuto una visionedi ciò che volevo diventare come persona e professionista", ......d'estate Merk & Kremont con Marracash e Tananai " Un altro mondo Boomdabash e Paola e...Rocco Hunt " Non litighiamo più Rovazzi e Orietta Berti " La discoteca italiana...

Chiara Ferragni: «A Mykonos per il bachelorette di mia sorella». I fan la prendono in giro: dire addio al nubi leggo.it

Chiara Ferragni è finita nella bufera per l'addio al nubilato della sorella Francesca a Mykonos: i fan sono in rivolta ed è tutta colpa del bachelorette.Chiara Ferragni vola da Wimbeldon a Mykonos per partecipare all’addio al nubilato della sorella Francesca Ferragni, che si sposerà il 9 settembre nel Castello di Rivalta con il compagno Riccardo ...