Chiara Ferragni | “A Mykonos per il bachelorette di mia sorella” I fan la prendono in giro

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’addio al nubilato dellaminore di, Francesca, è iniziato nelle scorse ore. Il matrimonio si terrà il 9 settembre in Emilia Romagna, ma nelle ultime ore le sorellein compagnia di un gruppo di amici stanno trascorrendo l’addio al nubilato in un resort di lusso a. A renderlo noto (anche) un post Instagram diche però è finito nel mirino di alcuni suoi follower che l’hanno “presa in”. L’influencer, insieme alle sorelle, ha scelto di scrivere su Instagram “” che, in italiano, vuol dire “addio al nubilato”. “Chiamarlo addio al nubilato faceva troppo povero eh?”, ha scritto un utente e, ancora, in molti ironicamente hanno scritto: “Chiedo umilmente perdono, che cos’è ...

è volata da Londra (dove per la prima volta ha assistito al torneo di Wimbledon ) verso la Grecia . Precisamente a Mykonos, dove l'attendevano le sorelle Francesca e Valentina, insieme ...Francescaha scelto di indossare un abito dell'Atelier Emè per il suo addio al nubilato, lo stesso hanno fattoe ...La maggiore delle sorelle, l'influencer e imprenditrice, ha indossato un abito color oro , caratterizzato da gonna lunga, cut - out laterali e un bustier molto scollato....

Chiara Ferragni all’addio al nubilato della sorella, guarda chi c’era a Mykonos TGCOM

Le critiche derivano dal fatto che molti fan della coppia Ferragni-Fedez deridono la pronuncia inglese dell’influencer che, però, abituata ad eventi mondani in Italia come all’estero, avrà usato il ...Francesca Ferragni ha scelto di festeggiare il suo addio al nubilato in un resort di lusso sull'isola di Mykonos.