Chi perde il Reddito di cittadinanza rischia anche l' assegno unico per i figli Serve una nuova domanda | ecco come fare

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le famiglie con minori titolari didi, che quindi avranno diritto a mantenere il beneficio fino a dicembre, dovrannorichiesta entro l'anno per l’per ia carico . Lo chiarisce l'Inps con un messaggio, ricordando che la legge di Bilancio per il 2023 e il decreto di maggio (48/2023), che stabiliscono che "verrà menol’attuale corresponsione d’ufficio...

il Reddito da agosto Per il 2023 la durata massima del contributo è di 7 mesi, quindi, se una famiglia sta percependo il RdC dal 2022 e termina la vecchia durata di 18 mesi in corso d'anno,...Insomma, la scuola, procedendo anno dopo anno,pezzi, rallenta lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze dila frequenta, dai primi anni fino ai dati sconcertanti che riguardano gli ...non si preoccuperebbe di questa situazione Se aumentano i poveri il consumo diminuisce e con ... come sta succedendo ora,la sua dinamicità e quindi il suo valore economico diminuisce . ...

Chi perde il Reddito di cittadinanza rischia anche l'assegno unico per i figli. Serve una nuova domanda: ecco Gazzetta del Sud

ROMA - Coloro che perderanno il vecchio Reddito di cittadinanza in base alle nuove regole rischiamo di perdere anche l'Assegno unico per i figli se non fanno una domanda specifica per mantenerlo. A in ...