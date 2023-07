Chi è Maria Arreghini | la sexy giornalista di Sportitalia che il mondo ci invidia? Curiosità e biografia

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 14 luglio 2023)è il nuovo volto che ha conquistato tutti i telespettatori die lo scorso anno è riuscita a raggiungere altissimi livelli di notorietà grazie alla conduzione dei suoi programmi televisivi. Nata a Lecco il 12 aprile 1998, la bionda mozzafiato alta 173 centimetri ha subito rapito il pubblico grazie al suo magnetismo e al suo enorme fascino. Fascino che viene esaltato dalle sue curve davvero mozzafiato che le hanno permesso nel 2017 di essere incoronata “Miss San Colombano”, vincendo la tappa provinciale per il concorso di “Miss Italia” (sebbene le foto del periodo non mettano in mostra le notevoli forme poi improvvisamente apparse) Lasportiva si è diplomata presso il Liceo Scientifico di Oggiono (Lecco) e, successivamente, ha studiato presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma. A ...