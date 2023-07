Chi è il nuovo capitano della Juventus dopo Leonardo Bonucci? E in Nazionale…

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nella giornata di ieri è arrivata una notizia che ha certamente attirato l’attenzione di tutta la Serie A e non solo, sconvolgendo anche i tifosie il diretto interessato., oramai exè stato messo fuori rosa. Una decisione shock e decisamente inaspettata: anche le modalità hanno lasciato a bocca aperta. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno raggiuntoin Toscana, dove il difensore, in vacanza, aveva ripreso ad allenarsi riferendogli la decisione. Una mazzata per il calciatore che ha accettato del tutto stupito. In ogni caso,, lunedì si presenterà alla Continassa ma non si andrà ad allenare con il resto del gruppo. Inoltre, il ...

Le ultime di India, il"elefante nella stanza" capofila del Sud globale di Fabrizio Onida ... Maggiorazione aconverte il premio in welfare in Bolton Anche nel gruppo Vicenzi l'aumento del ...... Il portoghese vola in Turchia dopo l'esperienza in Australia, è unacquito dell'Adana Demirspor. Da Nani ai giganti è un attimo: è tutto pronto per la semifinale di Wimbledon. Ese la ......di" taglia corto Fazio. Che spiega il suo rapporto con la politica, soprattutto con quella sinistra un po' assente durante la trattiva per il rinnovo del suo contratto. "Io non credo chefa ...

Caregiver: Arezzo ha un nuovo strumento per aiutare chi aiuta Tecnomedicina

Avvocato di difesa, titolo originale The Lincoln Lawyer, è tornato con la sua stagione 2 su Netflix il giorno 6 luglio 2023. Tratto dal romanzo di grande ...Con la conferma che Ratchet and Clank: Rift Apart funziona su PC anche senza l'SSD super avanzato di PS5 cade un'ulteriore dogma sulla next gen.