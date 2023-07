Challenger Braunschweig 2023 | Agamenone in finale | battuto Hassan in due set

(Di venerdì 14 luglio 2023) Francohain due set, 6-2 6-3, il libanese numero 266 del mondonella semideldi. L’azzurro numero 175 della classifica Atp vola indove affronterà il russo Kotov, numero 105 della classifica, che ha piegato in due ore di gioco, 6-4 7-6(4), il brasiliano Seyboth Wild, che dopo averMedvedev nel primo turno del Roland Garros non ha trovato grande continuità. Appuntamento per laa domani, sabato 15, alle 15:30. SportFace.

Al100 di San Benedetto del Tronto erano ben 16 gli italiani in tabellone, cioè il 50% del totale. Purtroppo ben 12 di loro non sono sopravvissuti al primo turno che ha registrato anche ...Franco Agamenone (175 ) si è qualificato per le semifinali deltedesco di(145.000 di montepremi su terra battuta) superando per 63 26 63 il tedesco Daniel Altmaier. In semifinale Agamenone sfiderà il libanese Benjamin Hassan (266). ORDINE ...Franco Agamenone (175) si è qualificato per i quarti di finale deltedesco di(145.000 di montepremi su terra battuta) superando per 26 63 76 il giapponese Taro Daniel. Fuori invece Francesco Passaro, eliminato dal tedesco Daniel Altmaier per ...

Challenger di Braunschweig, Franco Agamenone batte Altmaier e si guadagna la semifinale Ubitennis

Hassan gegen Holmgren, Altmaier gegen Agamone und Kovalik gegen Wild - hier sehen Sie die Partien vom Center Court noch einmal im Video.Nella giornata di giovedì Alexander cercherà un posto nei quarti di finale sfidando, in un derby che si preannuncia appassionante, il pesarese Luca Nardi che da parte sua si è sbarazzato in rimonta, e ...