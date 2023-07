Cessione Vlahovic | una nuova big pronta a portarlo via dalla Juve

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il calciomercato dellantus potrebbe conoscere un addio del proprio attaccante, con ladiche presenterebbe due possibili ipotesi., l’addio del centravanti serbo ai colori bianconeri è possibile. Il sodalizio torinese ha preso consapevolezza di come sia necessario creare un punto di rottura rispetto al passato. In questo senso è avvenuta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

LIVE 9.55 - Come raccontato nelle scorse ore, oggi può essere il giorno decisivo per la... oltre a, anche Hojlund finisce nel mirino del Ds dei parigini Campos.8.02 - Bonucci fuori ...Commenta per primo L'imminentedi Onana al Manchester United riavvicina Lukaku all'Inter, pronta ad arrivare con i bonus ... Nel mirino anche della Juventus, che può cedereal PSG se ...In questi giorni si continua a parlare tanto di una possibiledi Dusane Federico Chiesa, non propriamente allineati con il progetto di Massimiliano Allegri. Servono, però, tanti ...

Sportitalia | Vlahovic al PSG, l'affare si sblocca: la Juve ha già scelto il sostituto FantaMaster

Juventus rivoluzione: Bonucci e i giocatori fuori dal progetto tecnico. Calciomercato: Vlahovic più vicino all'addio ...Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la partenza di Federico Chiesa: infatti ae dovesse arrivare un'offerta da circa 60 milioni di euro la società bianconera ...