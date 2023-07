Catastrofe nucleare ad un passo | abbattuti i droni che volevano l' Apocalisse

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le autorità della Russia hanno denunciato alcuni attacchi dell'Ucraina contro le regioni di Kursk e Voronezh. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha tuonato, facendo sapere che uno dei raid conera diretto sul territorio della centraledi Kursk. A Voronezh, l'attacco è stato compiuto contro l'omonima capoluogo regionale, circa 520 chilometri a Sud di Mosca, ha riferito il governatore locale, Aleksandr Gusev. Gusev ha scritto su Telegram che le difese aeree della città hanno rilevato trea pochi chilometri dalla città e li hanno distrutti. Il funzionario ha assicurato che l'incidente non ha causato vittime o danni. Un altro ordigno senza pilota è caduto la notte scorsa nella città di Kurchatov, nella regione di Kursk, al confine con l'Ucraina, a quattro chilometri dalla centrale ...

La centrale nucleare di Zaporizhzhia: rischio catastrofe East Journal

"Le cose sono andate molto diversamente da come milioni di donne e uomini costruttori di pace avevano immaginato" ...Crisi Ucraina (Internazionale) A Vilnius si temporeggia sull’ingresso dell’Ucraina nel Patto atlantico. Gli Stati uniti festeggiano l’ingresso di Stoccolma. Di Fabrizio Vielmini ...