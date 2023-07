Caso La Russa jr | lo staff  del presidente del Senato |   «Basta con la speculazione politica della vicenda»

(Di venerdì 14 luglio 2023) È quanto si afferma dallodelre Ignazio Lain merito allache vede coinvolto suo figlio Leonardo, indagato per violenza sessuale

Il presidente del Senato Ignazio Laattraverso il suo staff torna all'attacco sulche vede coinvolto suo figlio Leonardo , denunciato per violenza sessuale da una ragazza di 22 anni. L'obiettivo stavolta della seconda carica ...La maggioranza Meloni difende le grandi aziende che continuano a sommare extraprofitti e sono professionisti di guadagni da un milione di euro ogni 58 minuti, come neldi Santanchè e La. ...'La maggioranza Meloni difende le grandi aziende che continuano a sommare extraprofitti e sono professionisti di guadagni da un milione di euro ogni 58 minuto, come neldi Santanchè e La. ...

Dopo il caso dell'accusa di stupro a Leonardo Apache La Russa, figlio 21enne del presidente del Senato, arriva l'ira dello staff di quest'ultimo contro i media. Per tutelare ...Caso La Russa jr, la SIM è del padre Ignazio, presidente del Senato: non è sequestrabile. Bonelli: “Collabori con la giustizia e consegni il telefono del figlio”.