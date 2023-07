Caso figlio La Russa | procura valuta richiesta a Senato per acquisire telefono

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ladi Milanounaalla Giunta per l’autorizzazione a procedere delper poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La, la cui sim telefonica è intestata al padre Ignazio, presidente del. La possibileè motivata dalla necessità di effettuare accertamenti suldel 21enne indagato per violenza sessuale. Prima di questo passo c’è la possibilità che il giovane possa consegnare autonomamente il suo cellulare agli investigatori. Una mossa che potrebbe avvenire solo se il presidente delrinunciasse implicitamente alle proprie prerogative. Il cellulare è infatti intestato a lui personalmente non alla presidenza. Il che, come ovvio, pone un problema giuridico importante ...

Nel pezzo in questione Facci ha parlato delrelativo alle accuse di stupro rivolte da una giovane a Leonardo Apache La Russa, ildel presidente del Senato in carica. La vicenda è delicata ...Meno rigida invece l a difesa delle parole usate da La Russa in difesa delsuldel presunto stupro di una coetanea. "Io non sarei intervenuta", "tendo a sodalizzare per natura con una ...Il libro, unletterario, racconta in forma di romanzo la scoperta dell'autore, docente all'... proprio nello stesso anno della nascita di suo'Lionardo' " ha spiegato Vecce al critico ...

Non una di meno Milano ha affisso dei manifesti contro Leonardo e Ignazio La Russa in diverse zone del capoluogo meneghino.