(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAun importante momento disui temi centrali politici più attuali, di sostegno e di incoraggiamento per tutti i ragazzi del territorio. Untra il movimentole die il Coordinatore regionale Fulvio(FI – PPE) “Irappresentano non il futuro, ma il presente di!”: questa, la sintesi del pensiero di Fulvio, che a più riprese, nell’incontro svoltosi ieri sera a, ha ricordato,aiche il Partito crede nelle loro capacità ed è pronto a sostenere le loro iniziative e attività. “Siamo alla ricerca dipatrioti della ...

Per risolvere il problema dibastano dieci minuti'. E il pubblico applaude ancora. Così la presentazione del libro di Paola De Micheli diventa l'occasione per un- scontro in un ......nel campo dei grandi restauri ci sono anche quelle che hanno riguardato il Palazzo Reale di,... È unche affrontiamo con grande rispetto, poiché operazioni di questo tipo rimangono ...L'obiettivo principale di questo evento è stato quello di promuovere untra il mondo ...8 milioni di cittadini soltanto tra Napoli e, la Terra dei Fuochi). Ciò significa avere un ...

Caserta, confronto fra i giovani di Forza Italia e Martusciello anteprima24.it

Assenza di relazioni sindacali dignitose con l’azienda. Per questo la Flai-Cgil Caserta, insieme alla Camera del Lavoro e alla Flai-Cgil Campania e Napoli, hanno proclamato otto ore di ...CASERTA. “ Posto che un leccio vive mediamente 1000 anni. Mettiamo che i lecci furono messi a dimora nel 1753. Sono appena passati 270 anni. Diciamo che i lecci sono ancora giovanissimi e avrebbero un ...