Carol Maltesi | il processo alle vittime è l’ingiustizia più feroce Soprattutto in tribunale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Spesso mi domandano se, dopo decenni di femminismo, si possa affermare che il patriarcato sia una realtà pressoché archiviata, e se quindi sia legittimo parlare di cultura postpatriarcale, come si usa dire. Sono molto sospettosa con i prefissi, perché vedo che vengono usati facilmente per liquidare pensieri e visioni scomode, o ritenute vecchie e superate: il femminismo è sovente tra queste. Se, come fece Desmon Morris ne La tribù del calcio per raccontare l’aspetto profondamente ancestrale (e patriarcale) del rito della partita, una creatura dello spazio arrivasse sulla Terra in questi giorni e guardasserelazioni tra i due sessi avrebbe difficoltà a vedere donne e uomini vivere in armonia, uguaglianza e reciprocità. In particolare in Italia dove, nell’ultimo mese, la cronaca ha registrato diversi femminicidi efferati, una sentenza che sancisce che la molestia ...