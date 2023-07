Caro Porro | ecco un dono | 26 euro per la querela da 26mila

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Molti di voi in questi giorni stanno inviando donazioni a questi sito per coprire in parte il costo della) di cui abbiamo ampiamente parlato. Abbiamo deciso di pubblicare il breve testo di questa lettera perché ci sembrava davvero simpatica, e poi è anche un modo per ringraziare i tanti che sui social, ma soprattutto sul sito nicola.it, dove non versiamo commissioni ai big di internet, ci stanno dando il loro sostegno. Questa nostra Zuppa, il giornale online e tutto quello che gli ruota attorno, vive di introiti pubblicitari e contributi spontanei. Lo abbiamo sempre detto: “Nessuno paga un biglietto per entrare nella nostra cucina. Ma chi volesse portare qualche ingrediente, per la Zuppa e il resto, è più che benvenuto. Ci permetterà di cucinare pietanze, ci auguriamo, sempre più saporite e ...