Caro Fazio martire | te lo dico | il tuo finto frignare ha stufato

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 luglio 2023) C’è una storia che comincia con l’inesorabile C’era una volta e si data circa a un anno fa, quando il fallimentare Draghi pensò bene di andarsene dopo avere compiuto la sua missione di sempre, distruggere un paese fingendo di salvarlo. Lì si capì che le elezioni, imminenti, avrebbero premiato la destra, anzi “le destre” e si scatenò il si salvi chi può. Ta i primi a muoversi, dice la storia, che forse è leggenda, il clerico rosso, Fabio, che cominciava, tramite impresario, le manovre di avvicinamento a chi pagava di più. Quindi, secondo questa storia, il trasloco risale a tempi non sospetti. Dopodichécon le brigate rosa si è messo adi epurazione, sempre nel solito modo gesuiticoe non. Adesso se ne esce che lui sta bene dov’è andato (te credo, pigli una milionaria in ...