Carlo Nordio | Sul concorso esterno serve una norma ad hoc La separazione delle carriere si farà

- - > Ansa . Il concorso esterno in associazione mafiosa , di cui si è tornati a discutere in questi giorni dopo che il ministro della Giustiziaha espresso l'intenzione di " rimodularlo " per renderne più riconoscibili i confini, non è un reato presente nel Codice penale, bensì il combinato disposto di due articoli dello stesso ...Prosegue lo scontro tra governo Meloni e magistratura, dopo gli annunci del ministrosulla riforma della Giustizia. Intervistato da Radio Rai, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, ha avvisato sui rischi della cosiddetta separazione ...Il ministro della Giustiziaha parlato di rimodulazione. Ma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano , ha frenato: "Non è un tema in discussione, il governo ...

I due presidenti hanno parlato delle recenti tensioni tra Governo e Magistratura, ma anche dei punti critici della riforma della Giustizia ...Il concorso esterno in associazione mafiosa , di cui si è tornati a discutere in questi giorni dopo che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso l'intenzione di «rimodularlo» per renderne ...