Carcere Bollate | muri scrostati e scarafaggi | Nas chiudono la mensa

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Chiusa ladeldi(Milano), dopo la denuncia delle organizzazioni sindacali sulle scarse condizioni del servizio. I Nas, il Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri, ha fatto una visita nell'istituto milanese e “hanno chiuso laper almeno 15 giorni, per il suo ripristino strutturale, visto che ci sono ie in essi gli, prodotti alimentari non conformi a quanto dichiarato sul capitolato della. Fino a quando non si tornerà a condizioni igienico-sanitarie ottimali verrà dato alle lavoratrici e ai lavoratori, come richiesto unitariamente, il buono pasto”, afferma Bruno Pompeo, vicecoordinatore Fp Cgil Lombardia e assistente capo coordinatore della ...

Cgil: "Dopo denuncia sindacati stop per almeno 15 giorni, ai lavoratori un buono pasto" Chiusa la mensa deldi(Milano), dopo la denuncia delle organizzazioni sindacali sulle scarse condizioni del servizio mensa. I Nas, il Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri, ha fatto una ...

Carcere Bollate, Nas chiudono la mensa: le news Adnkronos

Cgil: "Dopo denuncia sindacati stop per almeno 15 giorni, ai lavoratori un buono pasto"