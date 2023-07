“Cancerogeno” Doccia fredda per i consumatori | la decisione dell' Oms | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'Oms ha ufficializzato la classificazione del dolcificante Aspartame come "possibileper l'uomo". Rimane però invariato il livello di assunzione giornaliera accettabile. "Stiamo solo suggerendo un po' di moderazione", spiega Francesco Branca, direttorea Nutrizione ea Sicurezza alimentare'Organizzazione mondialea sanità che precisa: "Il problema è per i grandi". Un altro gruppo di esperti che ha esaminato le stesse prove ha affermato di considerare ancora sicuro, in un numero limitato di quantità, la sostanza, sostitutoo zucchero.