Can Yaman si fa tagliare i capelli solo da Lei | spunta la Foto | fan impazzite

Civita Castellana torna protagonista nella serie tv 'Viola come il mare' Le riprese inizieranno a settembre. Grande ritorno die Francesca Chillemi CIVITA CASTELLANA - Civita Castellana torna protagonista nella serie tv Viola come il mare, la fiction di canale cinque targata Lux Vide. Sono previste infatti, dal 3 ...Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare , la fiction in onda su Canale 5 che vede protagonistie Francesca Chillemi. A differenza del set della prima stagione tuttavia, l'entusiasmo del bel attore turco è tutto per la sceneggiatura e ben poco per la sua collega che, dopo il gossip ...Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co - protagonista di DayDreamer al fianco di- , la nuova soap turca ci farà compagnia per ...

Can Yaman rivela come si prepara per "Viola come il mare 2" | Le sue parole (VIDEO) 361 Magazine

Can Yaman deve ridurre la sua folta chioma ma si fa toccare l’acconciatura solo da lei, la migliore sulla piazza. Ecco cosa è successo.Can Yaman è pronto a tornare sul set di Viola come il mare 2 Can Yaman è pronto a tornare sul set di Viola come il mare 2 Su Instagram Can Yaman ha fatto sapere ai suoi follower di… Leggi ...