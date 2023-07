Campania | nuova ondata di calore in arrivo | l’allerta della Protezione Civile

(Di venerdì 14 luglio 2023)diinin. LaRegioneha emanato un avviso di criticità per rischio meteo.diin: scatta allerta meteo A partire dalle 14 di domani, sabato 15 luglio, e fino alle 14 di mercoledì 19 luglio e in particolar modo nelle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Considerato il frutto della salute, ha origine in Cina dove fu poi portato inZelanda, divenendo uno dei suoi principali prodotti di esportazione, tanto che il suo nome ... Lazio, Puglia,......all'insegna dell'inclusività è quella che si prepara a vivere Pozzuoli con l' apertura di una... intervistato dal TGR... tanto da diventare il primo pizzaiolo fuori. Simone Padoan è pioniere della ... crea pizze differenti che negli anni hanno acquisito un'identità ben definita , dando vita ad una...

Nuovo CDU in Campania "nel solco del popolarismo sturziano Nuova Irpinia

Contagi Covid sempre ai minimi: ma ora è emergenza diabete: 400 casi in più a causa delle abitudini maturate in pandemia. Il monitoraggio Iss ...Napoli, 14 lug. (askanews) - L'Italian Institute for the Future cerca 100 giovani in Campania per lavorare sulla realtà virtuale grazie al bando Onlife. Il ...