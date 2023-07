Camila Giorgi senza freni | vestitino esageratamente corto | tutto è di fuori | mai vista così- FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 14 luglio 2023) La tennista fa strage di cuori, su Instagram è irrefrenabile, che colpo per i fan! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La celebre tennistacontinua a suscitare scalpore sia dentro chedal campo, conosciuta da tutti per la sua abilità sportiva, la sportiva italiana sta attirando l’attenzione per il suo stile Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.