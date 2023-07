Camera | Trancassini | ' finiti sui giornali per istituzionalizzazione delibera stipendi 2012'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Sul tema dei costi e delle spese della, "ci muoviamo in un ambito molto complicato, basta pensare a ieri: per avere istituzionalizzato unache c'è dal, senza aumento di spesa - è dalche i capigruppo possono essere pagati dai propri gruppi, noi l'abbiamo semplicemente istituzionalizzato, senza aggiungere un euro, senza fare nessuna variazione di spesa - oggi, siamosui". Lo ha detto il questore di Fdi, Paolo, intervenendo in Aula sul tema del bilancio di Montecitorio. "Peccato che non ci sia nessuno che si preoccupa e si domanda se tutte le persone che lavorano qui dentro guadagnino il giusto, se gli uomini delle pulizie abbiano il giusto monte ore, se riescano ad arrivare alla fine del ...

"Non si prevede nessun aumento di spesa per il bilancio delladei Deputati", sottolinea il questore Paolo. "Con questa indennità, che dovrà essere prelevata dal contributo che ...- - > ANSA . Cresce di 1.269,34 euro netti al mese l'indennità dei capigruppo delladei deputati (la metà per quelli del gruppo Misto). A stabilirlo ieri è stato l'Ufficio di ...Paolo,..."Non si prevede nessun aumento di spesa per il bilancio delladei Deputati", sottolinea il questore Paolo. "Con questa indennità, che dovrà essere prelevata dal contributo che ...

**Camera: Trancassini, 'nessun aumento spesa, riconosciuta ... Taranto Buonasera

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – Sul tema dei costi e delle spese della Camera, “ci muoviamo in un ambito molto complicato, basta pensare a ieri: per avere istituzionalizzato una delibera che c’è dal 2012, ...Buona giornata per i capigruppo a Montecitorio. L’Ufficio di presidenza della Camera ha infatti approvato per loro un aumento tutt’altro che da buttare via: 2.226,92 euro lordi al mese che, fatti i ...